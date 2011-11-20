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//Шоу-бизнес

Виктория Боня ждет дочку

20 ноября 2011, 10:45 [ «Аргументы Недели» ]

Известная телеведущая и светская львица Виктория Боня ждет первенца - девочку. Совсем недавно будущая мама тщательно скрывала свое интересное положение. Но беременный животик долго скрывать сложно.

И на праздновании дня рождения журнала «ОК!» Виктория призналась своим подругам, что находится уже на шестом месяце.  На днях телезвезда  узнала пол будущего ребенка. У Виктории Бони будет дочка, о чем она радостно рассказала  приятельницам, пишет 7d.org.ua. 

СМИ узнали, что избранник Виктории – миллиардер Алекс Смарфит. Говорят, что молодой человек является наследником огромного состояния. 

ИЧ

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