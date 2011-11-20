На безымянном пальце певицы Насти Каменских появилось обручальное кольцо

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20 ноября 2011, 10:19 [ «Аргументы Недели» ]

Солистка украинского дуэта Настя Каменских тайно вышла замуж. На безымянном пальце певицы - коллеги Потапа появилось обручальное кольцо. Обручальное колечко на безымянном пальчике артистки увидели на одном из светских мероприятий.

Гости пришли на выставку картин художницы Елены Твелиной. И колечко на пальчике подруги Потапа не ускользнуло от их взгляда. Факт своего замужества звезда шоу-бизнеса не комментирует, но и не опровергла. Настя Каменская никогда не афиширует подробности своей личной жизни.