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Подголовник кровати, на которой умер легендарный Майкл Джексон снят с аукциона

18 ноября 2011, 17:26 [ «Аргументы Недели» ]

Фото Associated Press
Фото Associated Press

В США аукционный дом в Лос-Анджелесе вынужден был снять с продажи подголовник кровати, на которой умер певец Майкл Джексон по требованию родственников легенды поп-музыки.

"Мы никогда не будем делать то, что противоречит интересам детей или матери Майкла Джексона", - заявил руководитель аукционного дома Даррен Джулиен, сообщает в пятницу Associated Press.

Тем не менее на торгах 17 декабря будет выставлено много вещей из дома звезды поп-музыки. Например, зеркало из ванной комнаты, на которой осталась надпись, сделанная владельцем, а также скамеечка, на которую садился Джексон в душевой кабине, передаёт RBC.

Проведение торгов стало возможным после того, как присяжные признали врача Конрада Мюррея виновным в непредумышленном убийстве легендарного певца.

Майкл Джексон умер 25 июня 2009 г. на 51-м году жизни в съёмном доме в Лос-Анджелесе. Обвинения в непредумышленном убийстве были предъявлены его врачу в январе 2010г.

ЛБ

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