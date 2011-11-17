Иван Охлобыстин раскошелился на храм в Тверской области

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17 ноября 2011, 17:07 [ «Аргументы Недели» ]

В Тверской области в Калязинском районе повышенное внимание туристов и православных паломников привлекает Свято-Введенская церковь. Многие хотят увидеть храм на правом берегу реки Жабни, построенный на деньги Ивана Охлобыстина.

Церковь с лазурными маковками в самом деле необыкновенная. В ней хранится частица мощей Преподобного Макария Калязинского – покровителя Калязина, монаха, основавшего в XV веке Троицкий Калязинский монастырь. Каждый год тысячи паломников приезжают в Свято-Введенскую церковь, чтобы поклониться святым мощам.

А туристам экскурсоводы рассказывают, что церковь эта построена на деньги Ивана Охлобыстина. Приезжие удивляются, чем же заинтересовал знаменитого артиста небольшой городок, пишет "Собеседник".



Оказывается, в Калязине XIX веке жил Иван Охлобыстин – известный купец и меценат Именно на его деньги была построена Свято-Введенская церковь.