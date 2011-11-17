Алла Пугачева и Максим Галкин сыграли очередную свадьбу (ФОТО, ВИДЕО)

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17 ноября 2011, 13:09 [ «Аргументы Недели» ]

Самая крепкая пара нашей страны Алла Пугачева и артист Максим Галкин сыграли очередную свадьбу. Алла и Максим вместе уже десять лет. 10 лет совместной жизни — это знаменательное событие. Называется эта годовщина "розовая свадьба".

Символом такого юбилея является роза. А она всегда символизировала сильное чувство и страсть. Весь дом Аллы Пугачевой и Максима Галкина на днях, когда отмечали радостное событие, утопал в цветах, сообщается на сайте Примадонны российской эстрады. Первые букеты друзья звезной семьи стали присылать еще накануне. В праздничный день Пугачева получила настоящий миллион алых роз от друзей и от Максима.

Во время праздничного ужина в замке Максима Галкина в деревне Грязи гостей угощали жареной птицей под розовым соусом и подавали розовое вино и шампанское.

Поклонники Аллы Борисовны также поздравили "самую красивую и самую любимую пару страны".







