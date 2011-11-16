Ксения Собчак будет сегодня предельно откровенна

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16 ноября 2011, 11:51 [ «Аргументы Недели» ]

Ксения Собчак недавно отпраздновала первый серьезный юбилей. Известной телеведущей исполнилось 30 лет. Это событие светская львица отпраздновала только с самыми близкими друзьями во Флоренции.

А сегодня Ксения Собчак будет предельно откровенна. В скромном сером платьице бессменная ведущая "Дома-2" появится в программе Андрея Малахова "Пусть говорят".

Ксюша ответит на каверзные вопросы своих оппонентов. Собчак хочет попросить прощения у всех людей, кого когда-то чем-то обидела. В студии - Костя Цзю, Катя Гордон, Софья Аржаковская. Только Анастасии Волочковой не нужны извинения Собчак. Редакторы программы нашли первую любовь Ксении Собчак - Евгения Иванова. А с Евгением Папунаишвили, с которым она танцевала в паре на проекте "Танцы со звездами". Ксения исполнит новый номер.

Во вторник Ксения начала отмечать день рождения в России. В своем Твиттере накануне Собчка написала: "Побегала в лужниках, поработала, позанималась йогой, а теперь еде приоденусь, в 7- мой эфир на дожде с кальварским, а потом -ПРАЗДНИК!!...- комментировала Ксюша в предвкушении праздника. - Я уже в платье, на "жестком", еду на сер.дождь. Через полчаса моя программа с кальварским ну а после вечер разврата:):),жаль что я не пью:(". Говорят, ей признался в любви Сергей Капков.