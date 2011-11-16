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//Шоу-бизнес

Учительница музыки из Петербурга обвинила в плагиате Бритни Спирс (ВИДЕО)

16 ноября 2011, 10:25 [ «Аргументы Недели» ]

Учительница музыки из Петербурга Юлия Сафронова уличила принцессу поп-музыки Бритни Спирс в плагиате. Преподаватель музыки обвинила популярную певицу в банальном воровстве мелодии, уверяя, что композиция «Criminal» подозрительно напоминает музыку из детского мюзикла «Дюймовочка».

По словам Юлии Сафроновой,  все мелодии из этого мюзикла были написаны и исполнены лично ею и ее братом. А  6 лет назад «Дюймовочка» взял приз на «Кинотаврике». Приз детского фестиваля вручал учительнице музыки и автору музыки для мюзикла лично Марк Рудиншейн, продюсер мероприятия, сообщает independent-news.ru.

Эксперты, внимательно изучив схожие музыкальные композиции, подтвердили наличие аналогичных мотивов.
Но помимо «непредвиденного плагиата» другого «диагноза» они для данной ситуации не смогли определить. По словам  продюсера Бритни Спирс, Брюс Лоу, в коммерческой музыке, как в этом случае, используется очень простая схема: соединяется что-то уже знакомое слушателю с чем-то новым.

Когда-то известный продюсер продвигал Майкла Джексона в массы и спас поп-короля  от обвинения никому неизвестного камерунского исполнителя. Тогда вопрос с плагиатом решили  за 100 тысяч долларов. В случае с учительницей из России  Брюс Лоу не готов дать и доллара.

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