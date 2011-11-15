Голый зритель выбежал на сцену во время вручения премии MTV (ФОТО)

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15 ноября 2011, 19:31 [ «Аргументы Недели» ]

thenetng.com

Голый зритель - молодой мужчина - выбежал на сцену во время вручения премии MTV. Инцидент произошел во время вручения музыкальной премии MTV Europe: на сцену выбежал обнаженный поклонник 22-летней актрисы Хейден Панеттьер, которая должна была объявлять победителя в номинации «Лучшая песня», сообщает vz.ru.

Хейден Панеттьер получила известность во всем мире после роли Клэр Беннет в сериале «Герои».

Молодой человек, выбежавший из глубины сцены, признался Хейден, что является поклонником ее таланта. Актриса пообещала выпить с ним пинту пива после вручения премии MTV. Но мужчина, говорящий с ирландским акцентом, ответил, что у него нет с собой мобильного телефона.

А британская газета Daily Mirror заявила, что в роли голого поклонника актрисы Хейден Панеттьер выступил ирландский актер Дэвид Монаган.







