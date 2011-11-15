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//Шоу-бизнес

Мэрайя Кэрри скинула после родов 32 килограмма

15 ноября 2011, 18:35 [ «Аргументы Недели» ]

Певица Мэрайя Кэрри, родившая мальчика и девочку в день годовщины своей свадьбы, 30 апреля этого года, смогла за минувшие полгода сбросить лишний вес, который набрала за время беременности: западные таблоиды сообщают, что Кэрри избавилась от 32 килограмм и вернула свою прежнюю стройность.

При этом умница и красавица, а теперь еще и мама двух ребятишек уверяет, что не прибегала к помощи модных в Голливуде пластических хирургов, а прибегла к диете, прогулкам и аэробике.
Мэрайя Кэрри появилась в эфире популярного американского ток-шоу в черной мини-юбке и облегающей кожаной куртке.  «Я очень сильно отекала во время беременности. У многих беременных это отражается только на ногах. У меня же отеки были везде и потому я сразу похудела после родов на 19 килограмм», – призналась Мэрайя Кэрри.
А далее певица села на диету, которую разработал диетолог Дженни Крейг: в день Мэрайе разрешалось есть продуктов не более, чем на 1500 калорий. Спортом певице заниматься было нельзя из-за того, что она родила детей с помощью кесарева сечения, но она компенсировала это пешими прогулками и аэробикой в океане.
Результат налицо - Мэрайя вернула себе поистине девичью стройность и очарование!
ЕП

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