Критик Троицкий не обзывал музыканта Самойлова пуделем, потому, что любит собак

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15 ноября 2011, 13:01 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта russiansanfran.com

В Гагаринском суде Москвы во вторник рассматривается иск бывшего участника группы "Агата Кристи" Самойлова о защите чести и достоинства. Музыкант требует миллион рублей с критика Артемия Троицкого в качестве компенсации.

Музыканта оскорбило нелестное определение, озвученное Троицким: тот назвал Самойлова "пуделем при Суркове". Соответчиком критика стала телекомпания РЕН ТВ, в эфире которой и прозвучало это высказывание.



Адвокат критика заявил, что его подзащитный не мог оскорбить музыканта Вадима Самойлова, сравнив его с пуделем, потому, что любит собак.

Защита Троицкого просит приобщить к делу документы о том, что тот является зоозащитником со стажем, занимается кинологией, имеет диплом "За вклад в дело защиты животных". У Троицкого есть три собаки.

Кроме того, суду был предоставлен ответ на запрос из Российской кинологической организации о том, что из себя представляет порода пудель и какими качествами она обладает, сообщает радио "Эхо Москвы".