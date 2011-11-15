Николай Басков рассказал журналистам о беременности Орбакайте

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15 ноября 2011, 07:24 [ «Аргументы Недели» ]

Певец Николай Басков, неизменно находящийся в курсе закулисных событий, происходящих в российском шоу-бизе, подтвердил журналистам догадки о беременности его коллеги по сцене - Кристины Орбакайте.

- Да! Алла Борисовна станет бабушкой в третий раз! А Макс Галкин - дедушкой! Ой, пусть эта талантливая семья плодится и размножается, я за них счастлив! - рассказал Басков ЭГ

Напомним, накануне СМИ сообщили о возможной беременности Орбакайте - Кристина готовится стать многодетной мамой и ожидает рождения третьего ребенка.

- Кстати, я подумал, что мне тоже пора... - продолжил Басков. - Вот, разговаривал с Настей (Волочковой - прим.авт.) Она сказала, что готова родить мне ребенка! А что?! Это здорово, будет ребенок - и танцующий и поющий...