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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес

Николай Басков рассказал журналистам о беременности Орбакайте

15 ноября 2011, 07:24 [ «Аргументы Недели» ]

Певец Николай Басков, неизменно находящийся в курсе закулисных событий, происходящих в российском шоу-бизе, подтвердил журналистам догадки о беременности его коллеги по сцене - Кристины Орбакайте.

- Да! Алла Борисовна станет бабушкой в третий раз! А Макс Галкин - дедушкой! Ой, пусть эта талантливая семья плодится и размножается, я за них счастлив!  - рассказал Басков ЭГ.
Напомним, накануне СМИ сообщили о возможной беременности Орбакайте - Кристина готовится стать многодетной мамой и ожидает рождения третьего ребенка.
- Кстати, я подумал, что мне тоже пора... - продолжил Басков. - Вот, разговаривал с Настей (Волочковой - прим.авт.) Она сказала, что готова родить мне ребенка! А что?! Это здорово, будет ребенок - и танцующий и поющий...
ЕП

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