Алла Пугачёва не против, чтобы дочь Кристина подарила ей внучку (ВИДЕО)

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14 ноября 2011, 20:59 [ «Аргументы Недели» ]

Алла Пугачёва - бабушка двоих внуков - Никиты Пресняков и Дени Байсарова - не против, чтобы единственная дочь Кристина подарила ей ещё и внучку. Весной Алла Борисовна делилась, что мечтает о малышке.

В Интернете появилась информация, что дочь примадонны российской эстрады Кристина Орбакайте снова беременна. Кристину Орбакайте якобы увидели в интересном положении. Животик выделялся под просторным свитером певицы. Это заметили на съёмках нового клипа артистки. От комментариев Орбакайте пока отказывается.