Все новости >>

Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес

Алла Пугачёва не против, чтобы дочь Кристина подарила ей внучку (ВИДЕО)

14 ноября 2011, 20:59 [ «Аргументы Недели» ]

Алла Пугачёва - бабушка двоих внуков - Никиты Пресняков и Дени Байсарова - не против, чтобы единственная дочь  Кристина подарила ей ещё и внучку. Весной Алла Борисовна делилась, что мечтает о малышке.  

 В Интернете появилась информация, что дочь примадонны российской эстрады Кристина Орбакайте снова беременна. Кристину Орбакайте якобы увидели в интересном положении. Животик выделялся под просторным свитером певицы. Это заметили на съёмках нового клипа артистки. От комментариев Орбакайте пока отказывается.

ИЧ

//картина дня

Общество

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде намерены в ближайшее время провести совещание, в рамках которого будет обсуждаться возможность проведения эксперимента по четырехдневной рабочей неделе на территории Российской Федерации.

Россия сможет поставлять газ в Европу без нового контракта с Украиной в 2020 году. Стало известно, что Украина взяла на себя обязательство придерживаться принятых в ЕС правил работы в энергетическом секторе.

Россия сможет поставлять газ в Европу без нового контракта с Украиной в 2020 году. Стало известно, что Украина взяла…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

Актриса Анастасия Заворотнюк, по последним данным, находится в глубокой коме.Отец Жанны Владимир Борисович Фриске посоветовал родным Заворотнюк…

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Латвийский союз самоуправлений просит отправить министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце в отставку. Самоуправления расценивают реформу господина Пуце…

//новости ан

//новости ан

В Ленинградской области в результате ДТП погиб художник-постановщик сериала "Убойная сила" Валерий Боковенко. Боковенко было 72 года. Лобовое столкновение произошло…

//новости ан