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//Шоу-бизнес

Карл Лагерфельд вручил Леди Гаге золотого Бэмби

14 ноября 2011, 18:17 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта starslife.ru.
Фото с сайта starslife.ru.

В Германии, в городе Висбадене прошла торжественная церемония вручения премии Bambi Award 2011. Символом премии является золотой олененок. Эпатажная американская певица Lady Gaga получил титул "Международная поп-звезда".

Статуэтку золотого Бэмби Леди Гаге вручил известный дизайнер, креативный директор модного дома Chanel Карл Лагерфельд. А Джастину Биберу золотую статуэтку вручила Гвинет Пэлтроу, передает TCH.ua.

ЕЛ

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