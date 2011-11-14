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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес

В Петербурге ди-джей МС Вспышкин скончался в метро

14 ноября 2011, 17:21 [ «Аргументы Недели» ]

В Петербурге в понедельник днем скончался популярный среди поклонников электронной музыки ди-джей МС Вспышкин (Владимир Турков)  на  станции метро "Улица Дыбенко". По словам представителей петербургского метрополитена, пожилому мужчине стало плохо при спуске с эскалатора. Приехавшие на место происшествия врачи не смогли его спасти.

На сайте радиостанции "Рекорд", с которой сотрудничал Владимир Турков, в СМС-чате люди сообщают о приступе у музыканта, который схватил его на выходе с эскалатора.

Владимир Турков - музыкант и радиоведущий, известный под псевдонимом "МС Вспышкин". Многим слушателем он запомнился как седоволосый старец с длиной окладистой бородой, расхаживавший на городских праздниках в Петербурге в костюме Супермена.

ИЧ

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