Все новости >>

Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес

Ани Лорак официально заявила, что в ее личной жизни все хорошо

14 ноября 2011, 16:51 [ «Аргументы Недели» ]

Певица Ани Лорак официально опровергла все разговоры и ее разводе с мужем Муратом. Слухи о разладе в семье артистки нарастают, как снежный ком. На недавнем шоу короля российской поп-музыки Филиппа Киркорова Ани Лорак пришла с супругом.

Оказывается, подробности развода Ани и Мурата знают все, кроме нее. Муж Лорак, якобы ей постоянно изменяет с красотками из ночных клубов, и она намерена поставить точку в отношениях. Ани Лорак, узнав о сплетнях, распространила через свою пресс-службу официальное заявление: "Дорогие друзья! Хотела бы официально обратиться ко всем моим поклонникам. И сообщить, что у меня все хорошо как в личной, так и в творческой жизни. Мне искренне жаль тех недоброжелателей, которые пытаются сказать вам обратное. Я желаю, чтобы в их жизни было больше любви".

ИЧ

//картина дня

Общество

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде намерены в ближайшее время провести совещание, в рамках которого будет обсуждаться возможность проведения эксперимента по четырехдневной рабочей неделе на территории Российской Федерации.

Россия сможет поставлять газ в Европу без нового контракта с Украиной в 2020 году. Стало известно, что Украина взяла на себя обязательство придерживаться принятых в ЕС правил работы в энергетическом секторе.

Россия сможет поставлять газ в Европу без нового контракта с Украиной в 2020 году. Стало известно, что Украина взяла…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

Актриса Анастасия Заворотнюк, по последним данным, находится в глубокой коме.Отец Жанны Владимир Борисович Фриске посоветовал родным Заворотнюк…

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Ленинградской области в результате ДТП погиб художник-постановщик сериала "Убойная сила" Валерий Боковенко. Боковенко было 72 года. Лобовое столкновение произошло…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Режиссер Константин Богомолов опубликовал фото из храма, в котором он венчался с Ксенией Собчак. Собчак и Богомолов зарегистрировали свои отношения в Грибоедовском ЗАГСе…

//новости ан

//новости ан

Окончание войны в Сирии началось с возвращения беженцев на территорию, которая раньше находилась под боевиками. Корреспондент «Аргументов недели» выяснил, боятся ли люди…