Ани Лорак официально заявила, что в ее личной жизни все хорошо

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14 ноября 2011, 16:51 [ «Аргументы Недели» ]

Певица Ани Лорак официально опровергла все разговоры и ее разводе с мужем Муратом. Слухи о разладе в семье артистки нарастают, как снежный ком. На недавнем шоу короля российской поп-музыки Филиппа Киркорова Ани Лорак пришла с супругом.

Оказывается, подробности развода Ани и Мурата знают все, кроме нее. Муж Лорак, якобы ей постоянно изменяет с красотками из ночных клубов, и она намерена поставить точку в отношениях. Ани Лорак, узнав о сплетнях, распространила через свою пресс-службу официальное заявление: "Дорогие друзья! Хотела бы официально обратиться ко всем моим поклонникам. И сообщить, что у меня все хорошо как в личной, так и в творческой жизни. Мне искренне жаль тех недоброжелателей, которые пытаются сказать вам обратное. Я желаю, чтобы в их жизни было больше любви".