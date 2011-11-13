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//Шоу-бизнес

Ксения Собчак интересовалась у Ксении Бородиной, как ухаживать за младенцем

13 ноября 2011, 15:32 [ «Аргументы Недели» ]

Ксения Собчак интересовалась у Ксении Бородиной, как ухаживать за младенцем

Телеведущая Ксения Собчак недавно вернулась из Флоренции, где она отпраздновала тридцатилетие в узком кругу и, конечно же, со своим возлюбленным Сергеем Капковым, пишут сетевые СМИ.

Интересно, что подруги Ксении уже назвали это путешествие предсвадебным, к тому же обитатели «Дома-2» признались, что телеведущая стала спокойнее - не срывается, не кричит, как раньше, и даже интересовалась у Ксении Бородиной, как ухаживать за младенцем.

Возможно, скоро скандальные выходки Ксении Собчак останутся позади, а обсуждать будут ее свадебный наряд и предстоящую свадьбу, пишет Собеседник.

ЕП

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