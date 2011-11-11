The Rolling Stones отметит 50-летие концертом в Лондоне

Легендарная британская группа The Rolling Stones отметит свой полувековой юбилей концертом в Лондоне. Гитаристы Кит Ричардс и Ронни Вуд, а также барабанщик Чарли Уоттс намерены в ближайшее время вернуться к репетициям с тем, чтобы в следующем году вновь выйти вместе на сцену.

Бессменный лидер "Роллингов", сэр Мик Джаггер пока хранит молчание насчет своего участия в грядущем воссоединении "Лучшей рок-группы в мире", сообщает в пятницу The Daily Telegraph.

"Для начала мы просто встретимся, чтобы немного поиграть вместе, поскольку не делали этого уже четыре года", - заявил Кит Ричардс, не раскрывая места проведения будущего концерта. 67-летний гитарист также подчеркнул, что группа соберется вновь вне зависимости от состава - с Джаггером или без него.

12 июля 2012 года исполнится ровно 50 лет с момента первого живого выступления легендарного коллектива в лондонском клубе "Марки". В Россию музыканты в последний раз приезжали 28 июля 2007-го - их грандиозное выступление состоялось на Дворцовой площади Петербурга. В нашей стране у этой группы миллионы фанатов.