Семья Брэда Питта и Анджелины Джоли в полном составе отдыхает во Вьетнаме

Семья Брэда Питта и Анджелины Джоли в пятницу в полном составе прибыла в южный вьетнамский город Хошимин и тут же вылетела на курортный остров Кондао для недельного отдыха.

Группа из 16 человек, в которую входят Питт, Джоли и их шестеро детей, а также их сопровождающие будут отдыхать в шикарном курортном комплексе. Стоимость номеров начинается от 700 долларов в сутки. Семья пробудет на острове Кондао до 16 ноября.

Напомним, в начале года звездная пара Анджелина Джоли и Брэд Питт в Марокко на берегу океана только в присутствии своих детей провела церемонию официального бракосочетания по местным традициям.

Летом пресса писала о муках ревности, которые публично испытывает Анджелина, она не выпускала мужа из поля зрения во время съёмок нового фильма. Брэд Питт выступил в роли продюссера нового триллера о зомби режиссера Марка Форстера. Фильм должен выйти на экраны в 2012 году.

В пятницу прошла информация о том, что супружеская пара Анджелина Джоли и Бред Питт оказалась вовлечена в скандальное судебное разбирательство с собственным персоналом.