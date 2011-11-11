Первой красавицей Крыма может стать «Мисс Земля» (ФОТО, ВИДЕО)

Первой красавицей Крыма может стать «Мисс Земля» Нина Астраханцева. О своих планах покорения новых вершин самая красивая девушка Крыма рассказала на пресс-конференции в «Аргументы недели – КРЫМ».

На конкурсе «Мисс Земля», который пройдет в филиппинском городе Манила, она будет представлять только республику Крым, тогда как за всю Украину (частью которой Крым является) выступит Кристина Опарина.

Данное дефиле красоты имеет достаточное количество отличительных особенностей, но самой оригинальной, как считается, является доставка участницами со своей родины полудрагоценного камня, каждый из которых, впоследствии, вставляется в корону, торжественно вручаемую победительнице.

Но в этом году организаторы, озаботившись мировыми проблемами, дали задание вместо драгоценностей привести экологические проекты, которые, как они считают, для конкурса с таким названием, самая большая драгоценность.

Мисс Астраханцева разработала проект «Чистый воздух», который намеревается презентовать в Маниле.

Также претендентки на титул «Мисс Земля» в дни проведения конкурса будут заниматься на Филиппинах общественно-полезным трудом – убирать мусор с пляжей и парков, сажать деревья, что будет соответствовать заявленной теме борьбы за экологию. Благо в Маниле с порядком на пляжах и в парках дела обстоят превосходно. Так что смахнуть пыль с уличных кактусов для девушек не составит труда.

Крымская участница пообещала вести дневник своего пребывания на Филиппинах на страницах «Аргументы недели - Крым».