Эдди Мёрфи отказался быть ведущим 84-й церемонии Оскара (ВИДЕО)

Актер Эдди Мёрфи отказался вести 84-ю церемонию Оскара. Это решение он принял после того, как режиссёр Бретт Ратнер со скандалом ушел с поста продюсера шоу. А именно он уговорил Мёрфи быть ведущим вручения кинонаград.

До вручения Оскаров еще 4 месяца, а страсти накаляются уже сейчас. Поводом для увольнения Ратнера стало нелицеприятное высказывание в адрес представителей сексуальных меньшинств, которое он позволил себе во время презентации нового фильма.

Новым продюсером церемонии назначен Брайан Грейзер.