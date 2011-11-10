Безобразная тайна Маши Малиновской проявилась налицо в её дневнике в Twitter'e

Российская модель и телеведущая Маша Малиновская опять огорошила своих поклонников и недругов своих талантов, разместив в своём дневнике свою свежую фотографию, на которой она выглядит из рук вон плохо.

На лицо некогда сексапильной блондинки тяжело смотреть без слез. Опухший нос, гигантские губы, синие мешки под глазами. Что случилось? Неужто на лице проступили последствия пластических операций? Ведь их в свое время Малиновская сделала чуть ли не больше, чем весь шоу-бизнес вместе взятый.

"Маша просто не накрашена! Сфотографировала себя после сна, утром. Просто неудачный кадр! В жизни она красива, как всегда!" - объяснили близкие звезды, сообщает taini-zvezd.ru.

Слова друзей бывшей светской львицы ничего не прояснили: зачем вешать своими руками в Интернет такое фото? Маша Малиновская молчит.