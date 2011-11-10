Певица Елена Ваенга сменила прическу - отрезала челку (ФОТО, ВИДЕО)

Популярная певица Елена Ваенга, собирающая полные залы, на концерте в Самаре вышла на сцену с новой прической. У артистки были длинные темные волосы, которые она собирала в "пучек" или распускала.

Но как говорит сама Лена, она - девочка. По словам певицы, в ее голове мыслей больше про музыку, чем про моську, но меняться надо. Певицу замучили обсуждения ее имиджа, и она решилась на перемены.

Новый образ Елена и продемонстрировала в Самаре. Кому-то из многочисленных поклонников Ваенги не понравилось. Но это дело вкуса. А Елена по этому поводу сказала: "Главное, что не как Шинейд О'Коннор – налысо".