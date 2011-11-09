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Александр Невский победил на конкурсе «Мистер Вселенная – 2011»

9 ноября 2011, 22:47 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Невский победил на конкурсе «Мистер Вселенная – 2011»

2–4 ноября в Вене прошли крупнейшие соревнования по культуризму – «Мистер Вселенная» и чемпионат мира по версии Всемирной Федерации Бодибилдинга (WBBF).

Газета "Аргументы недели" пишет, что уже второй год подряд победителем крупнейшего турнира «Мистер Вселенная» стал известный российский актёр и бодибилдер Александр Невский.

В сообщении отмечается, что редакция «Аргументов недели» выпустила книгу Александра Невского и Михаила Дьяконова «Энциклопедия фитнеса и физической культуры». 

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//Новости МирТесен

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//Общество

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Силуанов раскритиковал оценку главы Счетной палаты Кудрина перспектив российской экономики

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Заявление Минобороны России

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//В мире

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Экс-глава Минздрава Украины Супрун считает, что Зеленский страдает редким психическим расстройством

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//В мире

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//Общество

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//Общество

Объявлена дата нового выступления Димы Билана в Самаре

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//Шоу-бизнес

Любовь Толкалина рассердилась на телеведущего, рассказавшего об их коротком романе и расставании

Любовь Толкалина рассердилась на телеведущего, рассказавшего об их коротком романе и расставании

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Юлия Барановская примерила несколько белых платьев невесты

Юлия Барановская примерила несколько белых платьев невесты

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//Шоу-бизнес

Светлана Ходченкова на съемках закрутила роман с Семеном Слепаковым?

Светлана Ходченкова на съемках закрутила роман с Семеном Слепаковым?

Актриса Светлана Ходченкова закрутила роман с шоуменом Семеном Слепаковым. Эта новость обсуждается в светской тусовке. Говорят, Светлана и Семен могли подружиться на съемках популярного сериала.

//Жаркое из блогов

Финальная распродажа

Финальная распродажа

А вы задумывались, кому с наибольшей вероятностью выгодно разгосударствление украинской госсобственности: целого ряда базовых для хозяйства компаний, включая монополистов, земли и т.д.

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США готовы выделить Украине 250 миллионов долларов

США готовы выделить Украине 250 миллионов долларов

США готовы выделить Украине 250 миллионов долларов в качестве помощи на безопасность. Комитет по расходам сената Соединенных Штатов одобрил оборонный бюджет на 2020 финансовый год.

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Путин в Махачкале поздравил Хабиба с победой: "Достойный бой, сильный, крепкий боец"

Путин в Махачкале поздравил Хабиба с победой: "Достойный бой, сильный, крепкий боец"

В ходе рабочей поездки в Дагестан Владимир Путин встретился с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Хабиб вместе со своим отцом-тренером приехал в аэропорт, чтобы проводить российского лидера.

//В мире

Зеленский вручил вернувшимся из России морякам президентские часы и предоставит им жилье

Зеленский вручил вернувшимся из России морякам президентские часы и предоставит им жилье

Владимир Зеленский в Киеве принял моряков, вернувшихся из России в рамках обмена удерживаемыми лицами. Украинский президент встретился с моряками и их семьями возле Мариинского дворца в Киеве.

//Шоу-бизнес

Священник Всеволод Чаплин прокомментировал желание Собчак венчаться с Богомоловым

Священник Всеволод Чаплин прокомментировал желание Собчак венчаться с Богомоловым

Православный священник Всеволод Чаплин комментируя новость о предстоящем венчании Ксении Собчак и Константина Богомолова, отметил, что ранее эта женщина не отличалась религиозностью.

//Шоу-бизнес

Репутация уничтожена, а счета блокировали за 6 млн долга по налогам. Тимати далеко не "стар"

Репутация уничтожена, а счета блокировали за 6 млн долга по налогам. Тимати далеко не "стар"

Бизнес рэпера Тимати переживает не лучшие времена. Со скандалом уходят музыканты, все реже и реже стали появляться новые хиты, а теперь выясняется, что и счета музыканта заблокированы из-за долгов по налогам

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//Общество

В полиции чудесным образом потеряли 14 томов дела «вора в законе №1»

В полиции чудесным образом потеряли 14 томов дела «вора в законе №1»

Загадочное исчезновение во время ремонта в отделе столичной полиции. 14 томов уголовного дела вора в законе главного вора России Захара Калашова по прозвищу Шакро Молодой канули в лету.

//Общество

Как нигериец в Уфе из студента превратился в насильника

Как нигериец в Уфе из студента превратился в насильника

История об изнасиловании башкирской проститутки нигерийским студентом уже наделала много шума на российском телевидении и в сети. Недавно состоялось очередное заседание суда по этому делу.

//Жаркое из блогов

Глобальный энергетический откат

Глобальный энергетический откат

Защитные действия, сопротивляясь своему разрушению, ей приходится совершать крайне быстро, невзирая ни на какие былые внутренние геополитические расстановки и представления о таковых в цивилизованных головах.

//В мире

Зеленский надеется обсудить с Путиным переговоры в "нормандском формате"

Зеленский надеется обсудить с Путиным переговоры в "нормандском формате"

Владимир Зеленский рассчитывает в ближайшее время обсудить с президентом России Владимиром Путиным сроки проведения встречи в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина).

//Шоу-бизнес

Эксперт по лжи и жестам оценил отношения Ксении Собчак и Константина Богомолова

Эксперт по лжи и жестам оценил отношения Ксении Собчак и Константина Богомолова

Илья Анищенко - эксперт по лжи и жестам, консультант силовых ведомств и телеведущий - оценил отношения Ксении Собчак и Константина Богомолова. По мнению эксперта, Ксения сильно влюблена в Богомолова.

//Общество

Москвичка пожаловалась в Роспотребнадзор на выставку. Она утверждает, что ее муж впал в гипнотический транс от одной из картин

Москвичка пожаловалась в Роспотребнадзор на выставку. Она утверждает, что ее муж впал в гипнотический транс от одной из картин

Москвичка написала заявление в Роспотребнадзор на выставку "Калейдоскоп". Она утверждает, что там от одного из экспонатов ее муж впала в гипнотический транс и она восемь часов не могла его найти

//Новости СМИ2

//В мире

Одежду с изображением Путина в Риге раскупили моментально

Одежду с изображением Путина в Риге раскупили моментально

Магазин в Риге, который принадлежит рэперу Тимати, распродал всю коллекцию одежды с портретом Владимира Путина. Об этом рассказала руководитель франшизы Black Star Wear в странах Балтии Юлия Поленникова.

//Общество

Драку рабочих в заводской столовой в Амурской области записали на видео

Драку рабочих в заводской столовой в Амурской области записали на видео

Драку нескольких рабочих в столовой Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) записали на видео. В столовую вызвали полицию. Задержаны 8 человек. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

//В мире

Латвийский баскетболист разводится с супругой из-за Анны Седоковой

Латвийский баскетболист разводится с супругой из-за Анны Седоковой

Неделю назад латвийский баскетболист Янис Тимма, играющий в российском клубе «Химки», официально объявил о разводе с мамой своего сына – Саной. Есть вероятность того, что разлучницей стала певица Анна Седокова.

//Происшествия

В Минпросвещения прокомментировали конфликт с прической школьника

В Минпросвещения прокомментировали конфликт с прической школьника

В Минпросвещения России отреагировали на сообщение о конфликте в школе города Сосновоборска Красноярского края, где ученику 4 класса директор пригрозил переводом на домашнее обучение из-за причёски.

//Шоу-бизнес

Эксперты оценили виш-лист Собчак и Богомолова

Эксперты оценили виш-лист Собчак и Богомолова

Завтра состоится свадьба телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова. В Сети появился виш-лист подарков, который якобы составила пара.

//Шоу-бизнес

Ксении Собчак не дают покоя лавры Урганта. Она получит прайм-тайм на Первом канале

Ксении Собчак не дают покоя лавры Урганта. Она получит прайм-тайм на Первом канале

Ксения Собчак получит прайм-тайм на Первом канале. Программы выйдут в эфир уже в сентябре. Пока телеведущая и руководство канала договорились по формату передачи, которую будет вести экс-кандидат в президенты

//Новости МирТесен

//Общество

Большинство работодателей не собираются переходить на четырехдневную неделю

Большинство работодателей не собираются переходить на четырехдневную неделю

Большинство работодателей, 76% не рассматривают переход на сокращенную неделю. Руководители компаний опасаются снижения производительности труда, выгорания и ухудшения трудовой дисциплины.

//Происшествия

В Тюменской области юноша убил своих бабушку и дедушку

В Тюменской области юноша убил своих бабушку и дедушку

Стало известно, об убийстве двух пожилых людей в Тюменской области собственным внуком. По версии следствия, инцидент произошёл в среду ночью в деревне Вармахли Тобольского района.

//В мире

В Интерпол направлен запрос о местонахождении Олега Смоленкова в США

В Интерпол направлен запрос о местонахождении Олега Смоленкова в США

Москва запросила Интерпол о местонахождении россиянина Олега Смоленкова на территории США. О запросе сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

//Шоу-бизнес

"Она сказала мне, что я богатая наследница", - Ханга поделилась историей о своём наследстве от отца

"Она сказала мне, что я богатая наследница", - Ханга поделилась историей о своём наследстве от отца

Известная телеведущая Елена Ханга рассказала о наследстве, которое ей оставил её отец в Танзании. Известно, что Абдула Кассим Ханга был одно время премьер-министром Занзибара.

//Шоу-бизнес

Свадебное платье по бартеру и пуфик за два миллиона. Собчак опубликовала список подарков, которые она хочет получить к свадьбе

Свадебное платье по бартеру и пуфик за два миллиона. Собчак опубликовала список подарков, которые она хочет получить к свадьбе

Пуфик за два миллиона, люстра почти за миллион и ковёр — за полтора. Все это список подарков, которые Ксения Собчак хочет получить к свадьбе. А вот с платьем все сложнее, по бартеру выбор не велик

//В мире

Глава МИД Латвии высказался об обмене пленными между Украиной и Россией

Глава МИД Латвии высказался об обмене пленными между Украиной и Россией

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич высказался о произошедшем на прошлой неделе обмене пленными между Украиной и Россией. Напомним, Рига долго не давала никаких комментариев по данному поводу.

//Общество

Путин: Армии России нужны военнослужащие – выходцы с Кавказа

Путин: Армии России нужны военнослужащие – выходцы с Кавказа

Владимир Путин в четверг, 12 сентября, посетил село Ботлих в Дагестане. Президент РФ пообщался с жителями села и встретился с ополченцами, принимавшими участие в боевых действиях в 1999 году.

//В мире

Вице-мэра Риги Анну Владову латвийская пресса обвинила во лжи

Вице-мэра Риги Анну Владову латвийская пресса обвинила во лжи

Для того, чтобы решить проблему с нехваткой мест в детских садах с латышским языком обучения, фракция Национального объединения в Рижской думе призывает ввести во всех детских садах программу на госязыке.

//В мире

Лидер ДНР Денис Пушилин провозгласил целью республики присоединение к России

Лидер ДНР Денис Пушилин провозгласил целью республики присоединение к России

Цель Донецкой народной республики – вхождение в состав Российской Федерации. С соответствующим заявлением на встрече с московской интеллигенцией выступил глава самопровозглашенного государства Денис Пушилин.

//Шоу-бизнес

В Сети спорят, поймет ли Путин шутку Урганта?

В Сети спорят, поймет ли Путин шутку Урганта?

В Сети спорят, поймет ли Путин шутку Урганта или обидится. Однако большинство пользователей считает, что раз руководство Первого канала пропустило ролик в эфир, значит никаких санкций не последует.

//Политика

Путин: при таких гражданах страну не может возглавлять "слюнтяй"

Путин: при таких гражданах страну не может возглавлять "слюнтяй"

Президент РФ Владимир Путин на встрече с ополченцами в Дагестане отметил мужество и доброту народа. По его словам, возглавляя страну с такими гражданами, президент не может быть "слюнтяем".

//В мире

МИД Украины не собирается приостанавливать расторжение договоров с Россией. Проводят глубокую инвентаризацию документов

МИД Украины не собирается приостанавливать расторжение договоров с Россией. Проводят глубокую инвентаризацию документов

МИД Украины не приостанавливал процесс подготовки расторжения договоров о сотрудничестве с Россией, который начался при Петре Прошенко и бывшем министре иностранных дел Павле Климкине.

//Авторы АН

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