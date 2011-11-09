Александр Невский победил на конкурсе «Мистер Вселенная – 2011»

2–4 ноября в Вене прошли крупнейшие соревнования по культуризму – «Мистер Вселенная» и чемпионат мира по версии Всемирной Федерации Бодибилдинга (WBBF).

Газета "Аргументы недели" пишет, что уже второй год подряд победителем крупнейшего турнира «Мистер Вселенная» стал известный российский актёр и бодибилдер Александр Невский.

В сообщении отмечается, что редакция «Аргументов недели» выпустила книгу Александра Невского и Михаила Дьяконова «Энциклопедия фитнеса и физической культуры».