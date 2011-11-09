Анджелика Варум и Леонид Агутин тайно развелись?

В светской тусовке стали поговаривать, что одна из самых красивых семейных пар в российском шоу-бизнесе Анжелика Варум и Леонид Агутин тайно развелась. Артисты пытаются всячески опровергнуть эту новость.

Минувшим летом вся страна начала бурно обсуждать измену Леонида Агутина с молодой брюнеткой, которую певец страстно целовал в баре после церемонии закрытия фестиваля в Юрмале, сообщали Аргументы.ру.



После этого инцидента в звездном семействе начались разлады. Анжелика не смогла вынести измены мужа и бросила его. Но позже Варум якобы простила Агутина, и они помирились.



Но вместе жить Леонид и Анжелика отказались, разъехались по разным местам, сообщает МузРинг. Многие знакомые артистов поговаривают, что больше не видят вместе Варум и Агутина.