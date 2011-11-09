Сати Казанова нового жениха не представляет

Популярная певица, выпускница "Фабрики звезд" Сати Казанова появилась на одной из светских тусовок со своим новым женихом. Сати никому не представила молодого человека.

Но журналистам удалось выснить, что спутника певицы зовут Дмитрий. Молодой человек - бизнесмен. Стало известно, что Дмитрий уже признался Сати в любви и сделал предложение, сообщает musring.ru.

Весь вечер на светском рауте молодой человек обнимал и целовал возлюбленную. Надо отметить, Сати Казанова была в приподнятом настроении. Она показывала Дмитрию что-то в своем мобильном телефоне и счастливо улыбалась.

Певица рассталась с бывшим возлюбленным бизнесменом из Нальчика Максимом из-за его чрезмерной ревнивости. Максим хотел, чтобы Сати после свадьбы с ним бросила карьеру певицы. Но Казанова не намерена бросать сцену. Говорят, новый избранник Сати не требует от певицы оставить работу.