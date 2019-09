Дуайт Эррингтон Майерс, рэпер Heavy D, скоропостижно скончался в Лос-Анджелесе

Известный американский хип-хоп исполнитель Дуайт Эррингтон Майерс, рэпер под псевдонимом Heavy D, скоропостижно скончался в Лос-Анджелесе на 45-м году жизни.

Музыканту внезапно стало плохо на улице, около его дома. Сосед вызвал скорую помощь, но через полтора часа рэпер скончался в больнице, передает ВВС.



Полиция начала расследование. Следов насильственной смерти не выявлео. Причины смерти Дуайта Эррингтон Майерса устанавливаются.



Heavy D родился 24 мая 1967 года на Ямайке. Среди его самых популярных композиций - Now That We Found Love. Дуайт Эррингтон Майерс был автором музыкальной темы американского комедийного сериала "В ярких красках", снялся в фильме "Пожизненно!" с Эдди Мерфи и Мартином Лоуренсом. В сентябре он участвовал в концерте памяти Майкла Джексона в Уэльсе.