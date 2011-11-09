Ван Дамм вернулся в Грозный к столу Кадырова

Звезда Голливуда Жан-Клод Ван Дамм вновь прибыл в столицу Чечни, где он побывал совсем недавно. Чуть более месяца назад Ван Дамм приезжал в Грозный на празднование Дня города, которое отличалось размахом и пышностью.

Вместе с главой республики Рамзаном Кадыровым актер накануне побывал на спектакле молодежного театра.

Происходящее на сцене Ван Дамму комментировал переводчик, а актер живо реагировал на каждую мизансцену, сообщает официальный портал правительства Чечни.

Вечером глава республики дал ужин в честь гостя. Подавали блюда чеченской национальной кухни.

"У меня остались сильные впечатления от первой поездки в Грозный на День города, и появилось желание снова приехать в Чеченскую республику, чтобы ближе ознакомиться с традициями, обычаями народа, а также поужинать с моим другом Рамзаном Кадыровым," - поделился Жан-Клод Ван Дамм.