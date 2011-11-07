Актер Дмитрий Орлов пытался покончить с собой из-за развода с женой?

Актер Дмитрий Орлов известный по картинам «Брат-2» и «Небо, самолет, девушка» получил травму на съемках и попал в больницу. Орлов разбил голову во время выполнения трюка из-за ошибки декораторов, которые не учли высокий рост Дмитрия.

Официальная версия происшествия – несчастный случай. Об этом писали «Аргументы недели». Но некоторые знакомые актера говорят, что Орлов решил покончить с собой из-за развода. Семья Дмитрия Орлова и актрисы Ириной Пеговой распалась. Бывшие супруги не комментируют развод. Но слухов вокруг актерской пары ходит очень много. По словам друзей, другого мужчину полюбила Ирина, пишет Собеседник. А в некоторых журналах появились фото Дмитрия с молодой девушкой - актрисой, с которой, якобы, Орлов изменил жене. Друзья Дмитрия рассказывают, что последнее время он ходил очень подавленный. Они не исключают, что в таком настроении актер мог попытаться свести счеты с жизнью.