Лондонский аукционный дом Kerry Taylor планирует выручить за "счастливое платье" в котором Одри Хепбёрн снималась в "Римских каникулах" и получала за этот филь "Оскар", от £40000 до £60000, торги пройдут 29 ноября.

Картина "Римские каникулы" была снята 58 лет назад, то есть в 1953 году, но её популярность в мире остается до сих пор неизменной. Фильм специально был снят в черно-белом формате для того, чтобы красоты Рима не затмили актеров и их костюмов.

В конце фильма есть эпизод, когда принцесса Анна - Одри Хэпбёрн появляется в слоновой кости цвета кружевном платье со шляпкой и жакетом в тон. Где она пожимает руки иностранным репортерам.

Потом именно в этом платье Одри пришла в 1954 году на церемонию вручения премии "Оскар", правда, изменив линию корсета и сделав его в стиле своего любимого дизайнера Юбера Живанши.

Автором роскошного наряда была американский модельер-дизайнер Эдит Хэд, получившая за свои работы в голливудских картинах 8 "Оскаров" (один из них за костюмы к "Римским каникулам"), за всю историю премии столько наград не получала ни одна женщина.

По словам матери Одри, её дочь называла его "счастливым платьем".

Напомним, в начале декабря 2006 года Лон­донский аукционный дом Сhristie's продал легендарное маленькое черное платье, в котором Одри Хепбёрн снималась в культовой картине "Завтрак у Тиффани" за £500 тыс.