Ксения Собчак отпраздновала свой юбилей во Флоренции (ФОТО)

Ксения Собчак свой первый юбилей отметила не в России. Известная телеведущая праздновала 30-й день рождения во Флоренции. В Италии светская львица не забывала поклонников и решила рассказывать в Твиттере о праздновании, в том числе о посещении знаменитой галереи Уффици и других исторических достопримечательностях Флоренции.

День рождения Ксении Собчак - 5 ноября. В 1981 году она родилась в семье Анатолия Собчака и Людмилы Нарусовой в Санкт-Петербурге. Сейчас первого мэра Петербурга Анатолия Собчака нет в живых. Мать Ксении - член Совета Федерации.

Блогеры Твиттера поздравили Ксению Анатольевну с Юбилеем и пожелали всего самого наилучшего, счастья, удачи, любви, сообщает uznayvse.ru.

После возвращения в Москву Собчак отметит свое 30-ти летие в кругу своих близких и друзей в одном из ресторанов или ночном клубе. Аргументыру.рф сообщали, как гости телезвезды занимаются поиском подарков для Ксюши.