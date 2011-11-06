Юрий Антонов подтвердил факт драки с его участием на АЗС в подмосковном Видном

Певец и композитор Юрий Антонов подтвердил факт драки с его участием на АЗС в районе 17-го км МКАД в подмосковном Видном. По словам артиста, драка была, но говорить об этом ему ничего не хочется.

Полиция проводит проверку по факту драки с участием Антонова. Правоохранители изучают видеозаписи камер наружного наблюдения и ищут очевидцев драки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

"АН" писали, что Юрий Антонов собирается написать в полицию заявление на человека, с которым подрался на автозаправке. Но накануне его заявления в полиции еще не было.

66-летний музыкант на своем автомобиле Land Rover не смог проехать к заправочной стойке из-за мотоцикла, владелец которого ушел к кассе. При появлении байкера, Антонов накинулся на него с криками.

На записи не видно, кто ударил первым. Но агрессивно вели себя оба, передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что байкер рассек Антонову бровь. Известно, что певец вызвал полицию и после дачи показаний отправился в больницу.

Сам Юрий Антонов рассказал "КП", как на АЗС стоял мотоцикл без номеров. Его хозяин уже заправился, пошел в магазин, где со своей пассажиркой ел. Выходить, отгонять мотоцикл от колонки он не торопится. По словам Антонова, он сигналил ему минут десять — никакой реакции. У артиста была назначена в Москве важная встреча. "Если ты нормальный человек, как поступишь? Вначале заправишься, отъедешь в сторону, а потом отправишься есть, верно?", - говорит Антонов. На замечание артиста мотоциклисту: "Вы место заняли, человек не может заправиться!", байкер посоветовал Антонову помолчать и ударил кулаком по левому зеркалу машины. Мотоциклист, в шлеме и в перчатках, ударил певца в лицо и рассек бровь. "Лопнуло веко. Кровь хлещет. Такой приступ гнева нашел". - сказал Антонов. В машине он схватил пластмассовый чехол от знака аварийной остановки, но так и не ударил им. Девушка — медицинский работник -оказала первую помощь. "Вызвали милицию, ГАИ. Просили объявить план-перехват. Но попробуй найди мотоцикл без номеров. Натуральный бандюга за рулем!", - возмущен певец.

По словам Юрия антонова, в первой Градской клинической больнице ему наложили два шва, сделали снимки, томографию черепа. "Если бы вы увидели мой глаз — испугались бы", - сказал певец.