Певец Юрий Антонов не заявил пока в полицию о драке с байкером на АЗС

Певец Юрий Антонов сообщил о драке с байкером на заправке в районе МКАД днем 4 ноября, но так и не написал заявления в полицию по этому факту.

Официальный представитель ГУ МВД по Московской области сообщил, что до сих пор письменного заявления от Юрия Антонова в правоохранительные органы не поступило. Артист в субботу утром обратился с устным сообщением о произошедшем на автозаправке, пообещал приехать и написать заявления, но до настоящего времени в полиции не появился, передает «БалтИнфо».

Конфликт случился накануне на АЗС в районе МКАД. 66-летний Юрий Антонов на своем автомобиле Land Rover на смог проехать к заправочной стойке из-за мотоцикла, байкер ушел к кассе. Антонову пришлось ждать несколько минут. Когда хозяин байка вернулся, артист эмоционально высказал свое недовольство. Между певцом и мотоциклистом возникла словестная перепалка, переросшая в драку. Молодой человек сначал молча выслушал возмущения артиста а потом он ударил Антонова по лицу и быстро скрылся с места инцидента. Байкер рассек певцу бровь.

Есть сведения, что Антонов якобы угрожал владельцу помешавшего ему мотоцикла бейсбольной битой.



По факту драки артиста с байкером на АЗС проводится проверка.





