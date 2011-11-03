Составлен рейтинг самых дорогих разводов звёзд

Самый дорогой развод в среде мировых знаменитостей был при расставании Майкла Джордана с супругой. Хуанита получила от экс-супруга 168 млн долларов отступных.

Пара прожила в браке более 17 лет, но 29 декабря 2006 года брак распался.

В "Топ-10" самых дорогостоящих разводов вторую строчку занимает развод певца Нила Даймонда и продюсера Марсии Мёрфи по версии американского портала о жизни звезд CelebrityCafe. Когда в 1994 году пара рассталась, Даймонд выплатил Мерфи 150 млн долларов.

Замыкает тройку лидеров развод режиссера Стивена Спилберга и актрисы Эми Ирвинг, сообщает радио "Маяк". Уход от Ирвинг к звезде фильма "Индиана Джонс и Храм судьбы" Кейт Кэпшоу обошелся Спилбергу в 1989 году в 100 млн долларов.