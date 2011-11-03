У актрисы Елены Захаровой умерла 8-месячная дочь

Горе настигло актрису Елену Захарову, известную по сериалу «Кадетство», и ее семью. В понедельник вечером от острой вирусной инфекции умерла ее восьмимесячная дочка Анна-Мария, сообщает «ЭГ».



Неделю назад у девочки поднялась температура. Сначала актриса подумала, что это простуда, но потом малышке стало хуже, и ее забрали в реанимацию. Врачи шесть дней боролись за жизнь девочки, но спасти ее не удалось.



Дочка появилась у Захаровой в феврале, и это ее первый ребенок. Рожала Захарова в столичном роддоме, до последних месяцев снималась в кино и ходила на светские мероприятия. После появления ребенка Елена и ее муж, бизнесмен Сергей Мамотов, купили дом в Майами на берегу океана и целое лето провели там на отдыхе. Месяц назад Захарова вернулась в Москву, чтобы приступить к съемкам в новой картине.