Собчак отомстила Волочковой, выложив в Интернет ее «обнаженку» (ФОТО)

Ксения Собчак выложила пикантное фото Анастасии Волочковой в Twitter. Телеведущая сняла танцующую балерину на свой айфон в тот момент, когда у нее обнажилась грудь.



Действие происходило на светской тусовке, куда Волочкова пришла в прозрачной блузке, под которую не был надет бюстгальтер. Видимо, полагает «Экспресс-Газета», таким образом Ксения ответила на последнее язвительное высказывание Волочковой в ее адрес, когда Анастасия прокомментировала танец Собчак на сцене Большого театра, сравнив ее с козой.