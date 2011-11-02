Влад Кадони из "Дома-2" уговорил свою подругу Гай Германику сменить имидж
2 ноября 2011, 12:41 [ «Аргументы Недели» ]
Новый возлюбленный молодого режиссера Валерии Гай Германики колдун Влад Кадони уговорил девушку кардинально сменить имидж. Напомним, известный участник реалити-шоу "Дом-2" ушел из проекта, когда влюбился в Леру.
Напомним, причиной ухода Кадони из скандального проекта стало то, что "черный маг" нашел себе девушку за пределами съемочной площадки. Валерия Гай Германика на премьере фильма в кинотеатре появилась, удивив публику: в новом образе она выглядит как гламурная барышня. Девушка сказала, что ее наряд связан с настроением: какое настроение, такой и наряд, пишет "ЭГ".
"Не все же мне ходить в гольфах да в сандалиях", - сказала Германика.
В этот вечер Германика изменила не только своему образу – она вышла в свет без своей собаки и вечной подруги Ксюши.