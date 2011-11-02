Новый возлюбленный молодого режиссера Валерии Гай Германики колдун Влад Кадони уговорил девушку кардинально сменить имидж. Напомним, известный участник реалити-шоу "Дом-2" ушел из проекта, когда влюбился в Леру.

Напомним, причиной ухода Кадони из скандального проекта стало то, что "черный маг" нашел себе девушку за пределами съемочной площадки. Валерия Гай Германика на премьере фильма в кинотеатре появилась, удивив публику: в новом образе она выглядит как гламурная барышня. Девушка сказала, что ее наряд связан с настроением: какое настроение, такой и наряд, пишет "ЭГ".

"Не все же мне ходить в гольфах да в сандалиях", - сказала Германика.

В этот вечер Германика изменила не только своему образу – она вышла в свет без своей собаки и вечной подруги Ксюши.