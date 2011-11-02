Наталья Водянова попала в список самых стильных британок

Российская топ-модель Наталья Водянова попала в список самых стильных и нарядных британок 2011 года.

Рейтинг из 20 позиций составил журнал Harper's Bazaar на основе экспертных оценок сотрудников издания и дизайнеров.

29-летней топ-модели Наталье Водяной, которая в настоящее время живет и работает преимущественно в Великобритани, досталось 12-е место рейтинга за сексуальность и чистоту своих образов. Также Наталью отметили за ее особый индивидуальный стиль.

Первое место рейтинга самых стильных и нарядных женщин Великобритании по версии модного глянцевого журнала досталось супруге принца Уильяма, герцогине Кембриджской Кэтрин Миддлтон.

Вторую позицию рейтинга заняла основательница группы Florence + The Machine Флоренс Уэлч, а третьей стала английская актриса Андреа Райзборо.

Модель Кейт Мосс получила четвертое место, актриса Кира Найтли - шестое место , дочь Пола Маккартни дизайнер Стэлла Маккартни - седьмое место.