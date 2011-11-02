В Москве «Миссис-2011» стала мама троих детей Кристина Колганова (ФОТО)

В Москве на конкурсе красоты «Миссис-2011» победила многодетная мама Кристина Колганова. В полуфинале встретились 25 москвичек, девять из них - мамы с тремя и четырьмя детьми — многодетные.

Самая красивая «миссис» столицы жена и мама — 30-летняя Кристина Колганова, воспитывает троих малышей: семилетнего Никиту, трехлетнего Кирилла и девятимесячную Алису. На конкурсе за красавицу болели муж и свекровь. Победительница обладает модельными параметрами: 90-62-92, пишет «МК»





. По ее словам, за время подготовки к конкурсу она похудела от волнений и насыщенного графика на 7 килограммов. Платье пришлось подгонять по фигуре ночью накануне конкурса.

«Я победила и очень счастлива. Даже не знаю, о чем теперь мечтать, разве что о четвертом ребенке!» - поделилась радостью героиня конкурса. Скоро Кристине предстоит представлять Москву на «Миссис Россия-2011».