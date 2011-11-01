Волочкова оценила танец Собчак на сцене Большого: «Как коза проскакала» (ФОТО)

Открытие Большого театра состоялось 28 октября, а за несколько дней до этого эпохального события в театре проводилась экскурсия. На ней побывала ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Собчак. В Интернет появилось видео, как Ксения на сцене изобразила несколько балетных «па».

Сразу после посещения Большого театра в Твиттере Собчак написала: «Сенсация! Теперь на вопрос, кто первым станцевал на сцене Большого, ответ очевиден - Собчак! Волочкова, умри!»

Известно, что две звезды шоу-бизнеса телеведущая Ксения Собчак и балерина Анастасия Волочкова друг к другу дышат «неровно».

На вопрос, как она относится к танцу Ксении Собчак на сцене Большого театра, балерина ответила, что видела её «танец» в Интернете. «Она выскочила, и как коза проскакала. Разве можно творить на глазах у людей такое безумие?», - задает вопрос Волочкова. Анастасия считает, что Ксения просто расписывается в своей неполноценности, пишет «ЭГ». По мнению Волочковой, у Собчак просто отсутствует совесть. «На сцене Большого театра танцевали великие люди. Но, если для Ксении важно поскакать, то это её выбор», - пояснила балерина.