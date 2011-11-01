Брэд Питт отобрал у детей ноутбуки

Звезда Голливуда Брэд Питт (Brad Pitt) спрятал от своих шестерых детей компьютеры: отец 10-летнего Мэддокса, 7-летнего Пакса, 6-летней Захары, 5-летней Шайло и 3-летних двойняшек Нокса и Вивиен очень расстроен тем, как его дети одержимы новыми технологиями.

Питт хотел бы, чтобы его дети больше времени проводили, играя и общаясь друг с другом. По этому поводу он даже купил всей семье по маленькой лошадке-пони, пишут западные СМИ.

Источник National Enquirer сообщает, что у детей Брэда Питта и Анджелины Джоли пять лэптопов, за которыми они проводили так много времени, что Брэд отобрал их и спрятал под замком.