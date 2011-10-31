Надя Михалкова вышла замуж и обвенчалась с Резо Гигинеишвили в Грузии

Надя Михалкова и Резо Гигинеишвили, у которых подрастает маленькая дочь Нино, поженились в Грузии. Младшая дочь известного режиссера Никиты Михалкова Наденька и молодой режиссер Резо Гигинеишвили обвенчались и сыграли свадьбу в Кахети.

Звездная пара венчалась в монастыре Бодбе в «городе любви» — Сигнаги. Свадьбу сыграли в исторической местности Цинандали, пишут грузинские СМИ.

Из России, кроме родителей невесты, на свадьбу приехали режиссер Федор Бондарчук, певец Владимир Пресняков. На свадьбе присутствовали певицы Нани Брегвадзе и Эка Мамаладзе, режиссер Давид Сакварелидзе, писатель Лаша Бугадзе, всего около 60 человек.

В Цинандали находится родовое поместье князей Чавчавадзе. Здесь случилась история любви поэта Александра Грибоедова и Нины Чавчавадзе, дочери владельца поместья Александра Чавчавадзе.



Надя Михалкова родила первенца 23 мая 2011 года. Нино сейчас пять месяцев. С Резо они расписались тайно в апреле 2009 года.



Резо Гигинеишвили последние три месяца находится в Грузии, снимает новый фильм.