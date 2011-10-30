Михаил Боярский не подтвердил слухи о беременности своей дочери Лизы

Все попытки СМИ поздравить актера и музыканта Михаила Боярского с предстоящей ролью дедушки не увенчались успехом. Слухи, что Лиза Боярская беременна и ожидает рождении двойни оказались преждевременными.

По данным сетевых СМИ, Михаил Боярский не стал принимать поздравления "МК" в Питере" с грядущим рождением внуков: "Эти поздравления преждевременные", — рассмеялся артист.

"По крайней мере, я знаю, что в ближайшее время у Лизы никто не родится, — уточнил Боярский. - А все остальное - чьи-то домыслы и сплетни".

Ранее в СМИ муссировались слухи, что актриса Елизаета Боярская и ее муж Максим Матвеев ждут двойню.