Евгений Плющенко проспал свадьбу своего друга Антона Сихарулидзе

В Испанию на свадьбу с Яной Лебедевой, дочерью сенатора-бизнесмена Леонида Лебедева, Антон Сихарулидзе пригласил только самых близких друзей и родственников.

В Барселоне, где прошло торжество, известный фигурист, а ныне депутат Госдумы пригласил и своего друга Евгения Плющенко. А друг и земляк жениха Евгений Плющенко свадьбу проспал. Накануне Плющенко так погулял на дне рождения Николая Баскова, что опоздал на самолет.

По данным издания "Собеседник", свидетельницей со стороны 24-летней невесты Яны Лебедевой стала ее подруга Дарья Жукова. А 35-летнего супруга Антона Сихарулидзе - олигарх Роман Абрамович.