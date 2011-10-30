Евгений Плющенко проспал свадьбу своего друга Антона Сихарулидзе
30 октября 2011, 11:46 [ «Аргументы Недели» ]
В Испанию на свадьбу с Яной Лебедевой, дочерью сенатора-бизнесмена Леонида Лебедева, Антон Сихарулидзе пригласил только самых близких друзей и родственников.
В Барселоне, где прошло торжество, известный фигурист, а ныне депутат Госдумы пригласил и своего друга Евгения Плющенко. А друг и земляк жениха Евгений Плющенко свадьбу проспал. Накануне Плющенко так погулял на дне рождения Николая Баскова, что опоздал на самолет.
По данным издания "Собеседник", свидетельницей со стороны 24-летней невесты Яны Лебедевой стала ее подруга Дарья Жукова. А 35-летнего супруга Антона Сихарулидзе - олигарх Роман Абрамович.