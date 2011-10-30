В Индии отменили шоу Metallica, 25 тысяч фанатов разгромили концертную площадку

В столице Индии отменён первый концерт легендарной группы Metallica по соображениям безопасности из-за массовых беспорядков, устроенных накануне поклонниками лучшей рок-группы последних 30-ти лет.

Как сообщили местные телеканалы, в течение двух часов толпа громила концертную площадку, были сломаны стулья, ограждения. Ущерб из-за действий раздраженных зрителей был предварительно оценен в $200 тысяч.



Первый в истории американской группы концерт в Индии был приурочен к Гран-при "Формулы-1", которое на этих выходных впервые пройдет в Индии.

"Мы прибыли в Дели в пятницу, с нетерпением ожидая нашего первого шоу в Индии. Однако вечером, сразу после пресс-конференции в отеле, нам заявили, что проведение концерта под большим вопросом из-за безопасности зрителей", - сообщается на сайте Metallica.

Толпы фанатов начали заранее собираться у стадиона в Гургаоне, где накануне должна была выступить группа. Когда открылись ворота, толпа из примерно 25 тысяч человек хлынула внутрь и снесла ограждения перед сценой, после чего концерт пришлось перенести на субботу.

Несмотря на попытки организаторов ликвидировать ущерб после вчерашних событий, было решено отменить и субботний концерт Metallica. После этого полиция арестовала гендиректора и трех представителей компании-организатора шоу. Им предъявлены обвинения в злоупотреблении доверием и мошенничестве.

Индийские власти также отмечают, что непрофессиональные действия задержанных нанесли вред престижу страны. Как ожидается, Metallica все таки даст концерт в Индии. На воскресенье намечено выступление в городе Бангалоре на юге страны.

Напомним, Metallica — американская метал-группа, исполняющая музыку в стилях трэш-метал и хеви-метал, образованная в 1981 году.

Metallica оказала большое влияние на развитие метала и входит в "большую четвёрку трэш-метала". Альбомы Metallica были проданы в общей сложности в количестве более 100 миллионов экземпляров по всему миру, что делает её одним из самых коммерчески успешных металических коллективов.

В 2011 году один из крупнейших журналов о метал-музыке Kerrang! в июньском номере признал Metallica лучшей рок-группой последних 30-ти лет.