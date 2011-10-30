Певица Лолита обнародовала завещание

Певица Лолита Милявская - мудрая женщина. Посмотрев на многие похороны, звезда шоу-бизнеса решила уже сейчас обнародавать свое завещание, поняв, что уход из жизни неизбежен.

Лолита подумала и решила что гроб для нее надо взять в аренду: на том свете он ей не нужен. А саму ее певица завещала кремировать. А пепел развеять. Лолита категорически запретила накрывать ее белым покрывалом и надевать что-либо ей на голову. Она терпеть этого не может. По словам артистки, она должна лежать в гробу хорошенькая, обязательно в длинном черном красивом платье. Черном - оно не полнит, пояснила Милявская. В руку она попросила положить шерсть любимой собаки. И больше ничего не надо, передает 7d.org.ua.

У Лолиты было желание: она хотела, чтобы из ее праха сделали два бриллианта по американской технологи, один мужу, а другой дочери. Но передумала, решив, что ее мужу Диме Иванову будет трудно строить отношения, имея рядом «жену». А дочь Ева может потерять «мамочку»...

Артистка Лолита Милявская не раз задумывалась о том, что же будет после смерти. По мнению певица, Ад – это наша планета. Здесь люди «отрабатывают» свои прежние грехи. Лолиту эта идея сдерживает от плохих поступков. Она считает, что если сделает что-нибудь плохое в этой жизни, то в следующей жизни станет бомжом на вокзале. А Лолита Милявская всегда мечтала быть красивой женщиной, которая может лечить людей нетрадиционными методами. Певица надеется, что ее мечта сбудется.