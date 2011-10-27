Брюс Уиллис и его супруга Эмма Хемминг ждут первенца

Известный голливудский 56-летний актер Брюс Уиллис и его 33-летняя супруга Эмма Хемминг станут родителями. Ожидается, что ребёнок появится в начале следующего года. Пол будущего младенца не называется.

Сами актер и модель еще не прокомментировали информацию о скором пополнении в их семье.

Уиллис и Хеминг поженились в 2009 году, через девять лет после того, как актер развелся со своей первой супругой - не менее знаменитой актрисой Деми Мур.

У Брюса Уиллиса три дочери от первого брака: 23-х, 20-ти и 17-ти лет.

Девушки, которые присутствовали на второй свадьбе своего отца, поддерживают дружеские отношения с его супругой, сообщило Agence France-Presse со ссылкой на официального представителя пары.