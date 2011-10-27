Госпитализирована звезда фильмов «Москва слезам не верит» и «Розыгрыш»

Актриса Наталья Вавилова, прославившаяся ролями в советских фильмах «Розыгрыш» и «Москва слезам не верит», накануне попала в больницу. В среду, 26 октября, Вавилова приехала в одну из столичных клиник на консультацию, но была госпитализирована в хирургическое отделение.

Наталья Вавилова следит за своим здоровьем. Но ее беспокоит тромбофлебит. В клинике ей сразу же было назначено обследование. По рекомендациям врачей, Наталье Вавиловой придется провести на больничной койке несколько дней. Супруг актрисы, режиссер Самвел Гаспаров сообщил, что Наталья Дмитриевна ежегодно проходит обследование и причин для особого беспокойства нет, передает LifeNews.



Наталья Вавилова уже двадцать лет не снимается в кино. На съемка фильма «Николай Подвойский» она упала с лошади и получила травму позвоночника.

Семья Вавиловой живет в доме под Москвой. Наталья занимается благотворительностью и разведением цветов.