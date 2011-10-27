Тина Канделаки призвала к ответственности Леру Кудрявцеву и Ксению Собчак

Популярная телеведущая и общественный деятель Тина Канделаки стала серьезной дамой. Она с недавнего времени член Общественной палаты. На своей страничке Твиттере Канделаки записывает только серьезные и взвешенные мысли.

Не менее известная телеведущая Лера Кудрявцева легкомысленно выкладывает в Интернет личные фото, приглашает на концерты и всяческие мероприятия. А Ксения Собчак, недавно появившись, уже оттянула на себя внимание тысяч пользователей.

Тина Канделаки потребовала от подруг приличного поведения и запрета на собственный пиар и спам. Она также призвала девушек к серьезности и ответственности.