Актер Дмитрий Орлов «не слабо звезданулся» на съемках: сотрясение мозга

Актер Дмитрий Орлов известный по картинам «Брат-2» и «Небо, самолет, девушка», во время съемок на Украине в ходе выполнения трюка получил сотрясение мозга.

Орлов разбил голову во время выполнения трюка из-за ошибки декораторов, которые не учли высокий рост Дмитрия. По сценарию актер должен был выпрыгнуть из горящего дома через окно. Во время репетиции Орлов немного пригибался и легко выполнял трюк. Но в момент, когда прозвучала команда: «Мотор!», он совсем забыл, что окно чуть ниже. Дмитрий с разбега ударился головой о раму. 40-летний актер сумел правильно сгруппироваться и приземлился на специальный матрас. Надо отметить, что высота была – с пятиэтажный дом.

На земле от болевого шока Орлов потерял сознание. Из раны на голове хлестала кровь. Бригада скорой помощи доставила актера в ближайшую больницу. Врачи поставили диагноз: «сотрясение мозга». На рану наложили специальные скобы, передает Life News.



Актеру пришлось неделю провести в больнице. Выписавшись, Орлов в первый же съемочный день после выздоровления успешно выполнил злосчастный трюк.



В своей работе Дмитрий обычно не прибегает к помощи каскадеров. В свое перед съемками «Брата-2» он специально проходил обучение в школе каскадеров.