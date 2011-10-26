Диана Арбенина сменила имидж и шокировала этим фанатов (ФОТО)

Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина сменила имидж. С новой прической - с выстриженными на висках волосами на звезда приехала на «Крок-Рок». На фестивале Арбенина присутствовала в качестве члена жюри, но исполнила несколько песен.

Но поклонников солистки «Ночных снайперов» поразила даже не прическа Арбениной. Приехав на фестиваль в черных брюках и кожаной куртке, артистка даже не стала переодеваться и так и вышла на сцену – в штанах с растянутыми коленками и с нечищеной обувью, сообщает «ЭГ».









Диана Арбенина исполнила несколько песен. А в разгар выступления открыла бутылку с водой и вылила ее себе на голову. Спев несколько песен, Арбенина так же молча, как и вошла, покинула сцену.